Samsun Salıpazarı'nda İlk Yağlı Pehlivan Güreşleri Gerçekleşti

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Salıpazarı Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Fatih Atlı kazandı.

Salıpazarı Er Meydanı'nda yapılan güreşlerde 200'den fazla pehlivan kol bağladı. Finalde rakibi Ünal Karaman'ı yenen Fatih Atlı, başpehlivan oldu.

Güreşlerin güreş ağalığını ise Hayrettin Akman kazandı.

Güreşleri izleyen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ata sporu güreşi Salıpazarı'nda yeniden canlandıran Belediye Başkanı Refaettin Karaca'ya teşekkür ederek, "Salıpazarı Belediyemize 25 milyon lira hibe kaynak aktarıldı. Bu kaynak, ilçemizin ihtiyaçları ve belediyemizin projelerinde kullanılmakta." dedi.

???????Belediye Başkanı Karaca ise 35 yıl aradan sonra ilçeyi yeniden güreşle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Bu organizasyon için belediye kasamızdan tek kuruş harcamadık. Sponsorlarımızın katkılarıyla bu güzel günü yaşadık. Tüm iş insanlarımıza ve emek veren belediye personelimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Etkinliğe Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, BBP İl Başkanı Bahadır Şahin, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile güreşseverler katıldı.