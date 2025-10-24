Haberler

Samsun Havza'da 158 TOKİ Konutunun İnşaatı Başladı

Samsun Havza'da 158 TOKİ Konutunun İnşaatı Başladı
Güncelleme:
Samsun'un Havza ilçesinde TOKİ tarafından yapılan 158 konutun inşaatına başlandı. Belediye Başkanı Murat İkiz, proje ile konut sıkıntısına çözüm bulmayı hedeflediklerini açıkladı.

Samsun'un Havza ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan 158 konutun inşasına başlandı.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından Karageçmiş Mahallesi'nde 27 bin metrekare alanda 8 blokta 158 konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işinin de dahil olduğu 3. Etap TOKİ inşaat çalışmalarına yüklenici firma başladı.

Belediye Başkanı Murat İkiz, inşaat sahasını gezerek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

İkiz, inşa edilecek konutlarla ileriki dönemlerde yaşanabilecek konut sıkıntısının önüne geçmeyi hedeflediklerini belirterek, "İnşaat alanı hemen Havza Organize Sanayi Bölgesinin karşısında. Bu alanın hızlı şekilde gelişmesini öngörmekteyiz. Burada yaşanacak konut ve barınma ihtiyacının karşılanması için bu proje çok önemli. 140 konuttan oluşan 4. Etap TOKİ konutlarının da burada yapılması planlanıyor." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
title
