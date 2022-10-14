Samsun haberleri | Samsun'da kaçak sigara operasyonunda yakalanan 22 zanlı serbest bırakıldı Güncel Haberler Gelen Samsun haberine göre Samsun'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli salıverildi. Samsun'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli salıverildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince gözaltına alınan 22 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 17'si savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 zanlı ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi. "Tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı, makaron sigara imalatı ile içki kaçakçılığı" suçları soruşturması kapsamında, kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde 12 Ekim'de 29 adrese düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Samsun Güncel Haberler

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