Samsun Emniyeti'nden 19 Mayıs Kutlaması Klibi

Samsun Emniyeti'nden 19 Mayıs Kutlaması Klibi
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladığı klipte Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı ilk adımı attığı Samsun ve tarihi mekanları sergiledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hazırladığı kliple kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan klipte, Kıraç'ın 19 Mayıs marşı eşliğinde, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi başlatmak üzere ilk adımı attığı Samsun'da yer alan ve Atatürk ile silah arkadaşlarını taşıyan Bandırma Vapuru'nun replikasının bulunduğu Bandırma Gemi Müzesi ile Milli Mücadele Açık Hava Müzesi yer aldı.

Klipte, polis ve sporcu gençlerin, Samsun'da ilk adımın atıldığı yer olan Tütün İskelesi'nde Türk bayrağı açtığı anlar görülüyor.

Polis otosu ve ekiplerince ay yıldız koreografisinin oluşturulduğu klipte, Atatürk'ün makam arabasının bir benzeri de kullanıldı.

Onur Anıtı ile Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu'nun yer aldığı klipte, baraj gölü ve denizde Atatürk'ün dev posteri ve fotoğrafı açıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü binasının da gösterildiği klip, Atatürk'ün görüntüsüyle son buldu.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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