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'Yaş Alanlar Olimpiyatları'nda yarıştılar

'Yaş Alanlar Olimpiyatları'nda yarıştılar
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Samsun’da düzenlenen Yaş Alanlar Olimpiyatları’nda huzurevlerinden katılan 29 yaşlı birey, geleneksel okçuluk, floor curling, dart ve bocce gibi sporlarda yarışarak keyifli vakit geçirdi.

SAMSUN'da düzenlenen 'Yaş Alanlar Olimpiyatları'nda huzurevlerinden katılan yaşlı bireyler, geleneksel okçuluk, floor curling, dart ve bocce gibi spor müsabakalarında karşı karşıya gelerek, keyifli anlar yaşadı.

Samsun Valiliği himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen, 'Yaş Alanlar Olimpiyat Oyunları' programına 5 huzurevi ve 1 de büyükşehir belediyesinin Aktif Yaşam Merkezi üyeleri katılım sağladı. Olimpiyatta geleneksel okçuluk, floor curling, dart ve bocce sporları yer alırken, 29 yaşlı vatandaş katılım sağladı.

'SAĞLIKLI YAŞ ALMA KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURUYORUZ'

Yaş almışlar için daha fazla spor ve aktiviteler yapmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, şunları söyledi:

"Hep birlikte göreve başladığımız günden itibaren eş güdüm içerisinde çalışıyoruz. Büyüklerimizle bir arada oluyor, sosyal açıdan desteğe ihtiyacı olan herkesin yanında yer almaya, onlara omuz vermeye gayret gösteriyoruz. Bugün düzenlediğimiz bu olimpiyatın temel amacı; özellikle yaş almış büyüklerimizin aktif yaşama katılımını desteklemek, sağlıklı yaş alma konusunda farkındalık oluşturmak ve bedensel iyilik hallerini güçlendirmektir. Büyüklerimizin motivasyonlarının artması, kendilerini değerli hissetmeleri, sosyal becerilerini geliştirmeleri, denge ve koordinasyon açısından ilerleme kaydetmeleri, spora ve sağlıklı yaşama olan ilgilerinin artması ve aktif yaşamın ön plana çıkarılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaş almış büyüklerimizin aktif yaşam içerisinde daha fazla yer almasına yönelik farkındalık oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Yalnız yaşayan ya da ailesiyle birlikte hayatını sürdüren büyüklerimizin de aktif yaşama dahil olmasını önemsiyoruz. Burada Canik'ten Atakum'a, Bafra'dan Çarşamba'ya kadar huzurevlerimiz bulunuyor. Aynı zamanda aktif yaşam merkezimiz de faaliyetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyemizi temsil edecek bir ekip de oluşturduk. İnşallah huzurevleri arasında huzurlu ve güzel bir müsabaka olacak"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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