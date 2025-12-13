Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB'de kamulaştırma işlemleri sürüyor

Samsun'da bulunan Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) kamulaştırma işlemleri ile imar planı yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, su ürünlerinde yenilikçi üretimin artırılması, verimliliğin yükseltilmesi ve dış pazarlara erişimin güçlendirilmesine katkı sağlayacak Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB 17,5 hektar alanda kuruldu.

Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB'nin sınırlarında ve özel mülkiyette bulunan Asmapınar Mahallesi tapusuna kayıtlı taşınmazların bir kısmından oluşan 85 bin 733 metrekare alanın kamulaştırılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından "kamu yararı kararı" alındı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak kamulaştırma işlemleri ile OSB'nin imar planı yapım çalışmaları devam ediyor.

Yakakent'te bulunan balıkçı barınağında 12 metrenin üzerinde 5 gırgır, 35 trol ve orta su trolü olmak üzere 40, 12 metrenin altında ise 32 balıkçı gemisi olmak üzere toplamda 72 ruhsatlı balıkçı gemisi bulunuyor.