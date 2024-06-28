Samsun'da Tarım Sektörüne Bilinçli Sulama ve Toprak Yönetimi Eğitimi Düzenlendi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde tarım sektörüne yönelik bilinçli sulama ve toprak yönetimi konularında bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) tarafından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen eğitim programının eğitmenliğini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünden Prof. Dr. Mustafa Sağlam yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda, son yıllarda yaşanan kuraklıkta en temel etkenin su varlığının yüzde 80'e yakınının tarım sektöründe kullanılması ve vahşi sulama yöntemiyle su kaynaklarının azaltılması olduğu, bu nedenle özellikle damlama sulama sistemlerinin kullanılması gerektiği aktarıldı.

Program sonrasında OMYEGDER tarafından katılımcılara tarlalarında kullanabilmeleri amacıyla hediyeler verildi.