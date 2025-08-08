Samsun'da Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kuruluyor

Samsun'da Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kuruluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Yakakent ilçesinde kurulacak Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bafra TSO Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, projenin hızla ilerlediğini ve bölgeye katma değer sağlayacağını ifade etti.

Samsun'un Yakakent ilçesinde kurulacak olan Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili Bafra TSO Başkanı Serdal Sefa Kocabaş açıklamada bulundu.

Kocabaş, bu projenin hayata geçirilmesi yönündeki çalışmaların hızla devam ettiğini duyurdu.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan dere ıslah çalışmaları, bölgedeki altyapı sürecinin tamamlanması ve yatırımcıların yerleşime geçebilmesi açısından son derece önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Kocabaş

" Yakakent OSB'nin, su ürünleri sektöründe verimliliği, sürdürülebilirliği ve ihracat kapasitesini artıracak. Yakakent OSB'nin bölgemize sağlayacağı katma değeri her platformda dile getirdik. DSİ'nin gerçekleştireceği dere ıslahı sayesinde, OSB alanının çevresel güvenliği sağlanacak" diye konuştu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu: Saadet Sun'u kaybettik

Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu! Sanat dünyası yasta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na 4 yeni yerli isim birden

Galatasaray 4 yeni transferini ''Hoş geldiniz'' diyerek tanıttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.