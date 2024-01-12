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Samsun'da Silahlı Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapisle aranan Aynur Yeşildağ, yakalandı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapisle aranan Aynur Yeşildağ, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aynur Yeşildağ'ı dün akşam Atakum ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Samsun Terör Hukuk Politika Güncel Haberler

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