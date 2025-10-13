Haberler

Samsun'da Silahlı Banka Soygunu: Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir banka şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren K.O, güvenlik görevlisinin olmadığı sırada gişe görevlisine kurusıkı tabanca doğrultarak para istedi. 43 bin lira alan şüpheli, yakalandıktan sonra tutuklandı.

Yaklaşık 43 bin lirayı alıp bankadan uzaklaşan şüpheli, tabancayı kaçarken çöp kutusuna attı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede K.O'yu parayla yakaladı.

K.O'nun ilçede esnaflık yaptığı ve yüklü miktarda borcunun bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
