Haberler

Samsun'da Şap Hastalığı Nedeniyle 32 Mahallede Karantina Tedbirleri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde Tefekli Mahallesi'nde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 32 mahallede karantina ve kısıtlama tedbirleri uygulanmaya başlandı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların nakil ve hareketleri yasaklandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, Tefekli Mahallesi'nde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 32 mahallede karantina ve kısıtlama tedbirleri uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Alaçam Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tefekli Mahallesi'nde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda şap hastalığına rastlandı.

Hastalığın yayılımını önlemek amacıyla geniş çaplı tedbirler alındı.

Alınan kararlar uyarınca, hastalığın görüldüğü Tefekli Mahallesi ile birlikte Akbulut, Akgüney, Aşağıakgüney, Bahşioymağı, Doyran, Göçkün, Gökçeağaçoymağı, Gökçeboğaz, Güvenli, Habilli, İncirli, Kapaklı, Karahüseyinli, Karlı, Karşıyaka, Kışlakonak, Killik, Madenler, Ortaköy, Örenli, Sancar, Sarılık, Soğukçam, Taşkelik, Yakacık, Yenice, Yeniköy, Yeşilköy, Yukarıelma, Yukarısoğukçam ve Zeytinköy olmak üzere toplam 32 mahalle karantina altına alındı.

Kısıtlama tedbirleri kapsamında, bahse konu bölgelerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların nakil ve hareketlerinin yasaklandığı duyuruldu.

Mahalle muhtarlarına da çağrı yapılarak, konunun hassasiyetle takip edilmesi ve köy ahalisinin alınan kararlar hakkında bilinçlendirilmesi istendi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker için ağır ithamlarda bulunan şahıs saldırıya uğradı

Peker için ağır ifadeler kullanan şahsı, hastaneye zor yetiştirdiler
Okan Buruk, Singo'nun son durumu hakkında bilgi verdi

Kahreden haberi verdi: Önümüzdeki maçlarda oynayamayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.