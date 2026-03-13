Haberler

Alaçam Sanayi Sitesinde iftar

Samsun'un Alaçam ilçesinde sanayi esnafı, kalfa ve çırakların katılımıyla düzenlenen iftar programında ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhu paylaşıldı.

Yetkililer, ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, bu tür buluşmaların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti.

Programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, sanayi esnafı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş
