Samsun'da ruhsatsız silah operasyonu: 2 zanlı yakalandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 adreste yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ile mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 2 zanlı yakalanırken, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 43 mermi ve 2 gram kenevir tohumu bulundu.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince iki adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ile mühimmat ele geçirildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K. ve H.K'nın adreslerinde silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Baskınlarda 2 zanlı yakalanırken, aramalarda ise 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 43 mermi ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.