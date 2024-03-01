Üye Girişi
Haberler

Samsun'da ruhsatsız silah operasyonu: 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 adreste yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ile mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 2 zanlı yakalanırken, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 43 mermi ve 2 gram kenevir tohumu bulundu.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince iki adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ile mühimmat ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K. ve H.K'nın adreslerinde silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Baskınlarda 2 zanlı yakalanırken, aramalarda ise 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 43 mermi ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Salıpazarı Jandarma Kenevir Samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AKRAN ZORBALIĞI NEDİR? Yeni çağın en büyük problemi akran zorbalığı ne? Naşit Birgüvi kimdir? Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Naşit Birgüvi kimdir? GELİN EVİ HAFTANIN KAZANANI KİM? 50 bin TL'lik ödülü hangi gelin kazandı? Gelin Evi Zonguldak birincisi kim? Düğüm 4. bölüm ne zaman? Düğüm 4. bölüm yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak? Rafet Vergili kimdir? MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili kaç yaşında, nereli? İbrahim Çenet kimdir? Cumhur İttifakı Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet kaç yaşında, nereli? İsmail Hakkı Esen kimdir? MHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen kaç yaşında, nereli? Reşit Polat kimdir? AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat kaç yaşında, nereli? Mahsun j hangi kanalda? Mahsun j nerede, hangi platformda yayınlanıyor? Bayram Çelik kimdir? MHP Amasya Belediye Başkan Adayı Bayram Çelik kaç yaşında, nereli? Bekir Aksun kimdir? Cumhur İttifakı Erzincan Belediye Başkan adayı Bekir Aksun kaç yaşında, nereli? Serdar Soydan kimdir? MHP Mersin Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan kaç yaşında, nereli? Yavaş mı Altınok mu? 2024 Ankara Belediye Başkan adayları anketinde kim önde? Anketler ne söylüyor? Cengiz Ergün kimdir? MHP Manisa Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün kaç yaşında, nereli? Spotify şarkı falı nasıl bakılır? Spotify şarkı falı ne işe yarar, nereden bakılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title