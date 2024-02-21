Samsun'da radar tespit cihazı ele geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan uygulamada bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi. Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde ile Samsun-Sinop kara yolunda belirlenen noktalarda asayiş ve trafik uygulamalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta radar tespit cihazı buldu. Cihaza ele konulurken sürücüye idari para cezası uygulandı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan uygulamada bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde ile Samsun- Sinop kara yolunda belirlenen noktalarda asayiş ve trafik uygulamalarını sürdürüyor.
Polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta radar tespit cihazı buldu.
Cihaza ele konulurken sürücüye idari para cezası uygulandı.