Vezirköprü'de Motosiklet Sürücüleri Farkındalık Turu Attı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde motosiklet sürücüleri, trafikte yaşadıkları sorun ve olaylara karşı dikkati çekmek için "Kaskını tak, hikayen yarım kalmasın" sloganıyla farkındalık turu attı.

Vezirköprü Motosiklet Kulübü (VEMOK) üyeleri ve beraberlerindeki Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Parkı'ndan başladıkları şehir turunu emniyet yerleşkesi önünde tamamladı.

Burada açıklama yapan VEMOK Başkanı Emre Atıcı, "Kulüp olarak farkındalık oluşturmak için emniyetimiz ile beraber yürüttüğümüz etkinlikte, 'Dikkat aynaya bakın, motosikletlileri fark edin ve saygı gösterin' sloganlarıyla trafikte diğer araç sürücülerinde hassasiyet oluşturmayı hedefledik. Ayrıca motosiklet sürücülerimizi de kasksız, koruyucusuz ve ekipmansız trafiğe çıkmamaları konusunda uyardık." dedi.

Motosiklet kazalarında darbeler yüzde 45 kafa bölgesine alınıyor

"Kaskını tak, hikayen yarım kalmasın" sloganı ile de kaskın hayati önemine vurgu yaptıklarını belirten Atıcı, "Motosiklet kazalarında ölüm oranının yüksek olmasında koruma ekipmanları özellikle de kask kullanımı eksikliğinin hayati önemi vardır. Motosiklet kazalarında yüzde 45 oranla darbeler kafa bölgesine gelmektedir. Bir motosiklet sürücü kask takarak beynini kaza anında darbe ve travmadan koruyan güvenlik önlemini almış olur" diye konuştu.