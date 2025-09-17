Samsun'da Mor Patlıcan İnciri Hasadı Devam Ediyor

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde mor patlıcan inciri hasadı devam ediyor.

Lezzeti ve aromasıyla dikkati çeken mor patlıcan inciri, bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Tekkeköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Muhammet Bora, AA muhabirine, ilçede mor patlıcan inciri üretiminin geçen yıllara göre azaldığını söyledi.

Bu yıl ise hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle rekoltenin düştüğünü dile getiren Bora, Tekkeköy genelinde yaklaşık 100 dönüm alanda incir üretimi yapıldığını, yılda ortalama 250 bin rekolte gerçekleştiğini belirtti.

Bora, "İncir, Tekkeköy ekonomisi için önemli bir ürün, çünkü fındığa alternatif olarak göze çarpmakta. Tekkeköy incirinin kendine has özelliği bulunmaktadır. Bu nedenle coğrafi işaret alma konusunda başvuruda bulunuldu, yakın zamanda sonuçlanacak." ifadesini kullandı.

İstanbul'dan memleketi Samsun'a dönerek incir üretimi yapan 59 yaşındaki Mehmet Yazıcı da yaklaşık 1 ay süren hasatta günlük ortalama 20-25 kilo incir topladıklarına işaret ederek, "Mahsul bu sene geçen seneye nazaran biraz zayıf. Ağaçların diplerini temizliyoruz, sulamasını yapıyoruz, ondan sonra da toplamasını gerçekleştiriyoruz. İncir olgunlaştığı ve yağmur yediği zaman ekşir." dedi.