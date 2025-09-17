Haberler

Samsun'da Mor Patlıcan İnciri Hasadı Devam Ediyor

Samsun'da Mor Patlıcan İnciri Hasadı Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekkeköy ilçesinde mor patlıcan inciri hasadı sürerken, rekoltede hava şartları nedeniyle düşüş yaşanıyor. Ziraat mühendisleri ve üreticiler, incirin bölge ekonomisi için önemli bir ürün olduğunu belirtiyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde mor patlıcan inciri hasadı devam ediyor.

Lezzeti ve aromasıyla dikkati çeken mor patlıcan inciri, bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Tekkeköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Muhammet Bora, AA muhabirine, ilçede mor patlıcan inciri üretiminin geçen yıllara göre azaldığını söyledi.

Bu yıl ise hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle rekoltenin düştüğünü dile getiren Bora, Tekkeköy genelinde yaklaşık 100 dönüm alanda incir üretimi yapıldığını, yılda ortalama 250 bin rekolte gerçekleştiğini belirtti.

Bora, "İncir, Tekkeköy ekonomisi için önemli bir ürün, çünkü fındığa alternatif olarak göze çarpmakta. Tekkeköy incirinin kendine has özelliği bulunmaktadır. Bu nedenle coğrafi işaret alma konusunda başvuruda bulunuldu, yakın zamanda sonuçlanacak." ifadesini kullandı.

İstanbul'dan memleketi Samsun'a dönerek incir üretimi yapan 59 yaşındaki Mehmet Yazıcı da yaklaşık 1 ay süren hasatta günlük ortalama 20-25 kilo incir topladıklarına işaret ederek, "Mahsul bu sene geçen seneye nazaran biraz zayıf. Ağaçların diplerini temizliyoruz, sulamasını yapıyoruz, ondan sonra da toplamasını gerçekleştiriyoruz. İncir olgunlaştığı ve yağmur yediği zaman ekşir." dedi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

Yüzde 46 oy almıştı! Bir belediye başkanı daha görevden uzaklaştırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum, öfke nöbeti geçirmeye devam et

Erdoğan'dan "Kudüs bizim şehrimiz" diyen Netanyahu'ya yanıt
Netanyahu'nun Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız

Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBP lideri Destici'den Kızılcık Şerbeti dizisine ağır sözler: Derhal yayından kaldırın

Destici'nin hedefindeki dizi: Derhal yayından kaldırın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.