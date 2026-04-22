Meyve deposundaki yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde dün akşam meyve deposunda çıkan ve 3ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangının neden olduğu zarar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Toybelen Mahallesi Toybelen Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında paletlerin olduğu meyve deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesi için Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait su tankerleri ile TOMA'lar da destek verdi. 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler tarafından depoya ait evdeki elektrik aksamından kaynaklandığı öngörülen yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak çalışma sonrası netlik kazanacağı bildirildi.

Bu arada, depodaki hasar, günün ilk ışıklarıyla görüntülendi.

