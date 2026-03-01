Haberler

Samsun'da kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 lira ceza kesildi

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 7 kişiye toplamda 81 bin 228 lira ceza kesildi. Bir kişi kumar oynatmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan kontrollerde Havza ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye toplam 81 bin 228 lira idari para cezası uygulandı.

İş yeri sorumlusu L.L. (59) ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan" gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
