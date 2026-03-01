Samsun'da kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 lira ceza kesildi
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 7 kişiye toplamda 81 bin 228 lira ceza kesildi. Bir kişi kumar oynatmak suçlamasıyla gözaltına alındı.
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 lira ceza kesildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Yapılan kontrollerde Havza ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye toplam 81 bin 228 lira idari para cezası uygulandı.
İş yeri sorumlusu L.L. (59) ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan" gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu