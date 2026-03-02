Haberler

Samsun'da kumar oynayan 10 kişiye 116 bin 40 lira ceza kesildi

Samsun'un Havza ilçesinde yapılan operasyonda kumar oynayan 10 kişiye toplam 116 bin 40 lira para cezası uygulandı. İş yeri sahipleri hakkında ise adli tahkikat başlatıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde kumar oynayan 10 kişiye para cezası verildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kumar oynanmasının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Havza ilçesinde operasyon düzenlendi.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, İnönü Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye toplam 81 bin 228 lira, İcadiye Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye ise toplam 34 bin 812 lira idari para cezası uygulandı.

Operasyonda kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye toplam 116 bin 40 lira ceza kesildi.

İş yeri sorumluları hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
