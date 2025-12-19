Haberler

Samsun'da "Kooperatifler Yılı Şenliği" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında düzenlenen şenlikte, kadın girişimciler ürünlerini sergiledi ve kooperatifçilik ödülleri verildi.

Samsun'da, Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında "Kooperatifler Yılı Şenliği" gerçekleştirildi.

Samsun Ticaret İl Müdürlüğünce Atakum ilçesindeki bir otelde düzenlenen şenlikte, kadın girişimi üretim ve işletme kooperatiflerince stant açılarak ürünler satışa sunuldu.

Şenlikte, geleceğe yön veren kooperatifçilik fikirleri ödülleri de sahiplerine verildi. Bu kapsamda birinci 20 bin, ikinci 15 bin, üçüncü de 10 bin lira ödüle hak kazandı.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, burada yaptığı konuşmada, Kooperatifler Yılı Şenliği'nde bulunmaktan dolayı memnun olduğunu söyledi.

Kooperatifçilerle birlikte üretip birlikte kazanmak istediklerini vurgulayan Şener, "Kooperatifçiliği özellikle dezavantajlı grupların ekonomik hayata katılımını kolaylaştıran ve yerel kalkınmayı önceleyen özgün bir model olarak da tanımlayabiliriz. Ahilik kültürümüzün özünde yer alan dürüstlük, paylaşma, karşılıklı yardım ve güven ilkeleri, bugünün kooperatifçiliğinin ruhunu şekillendirmektedir. Ruh köklerimizde yer alan imece kültürü ise kooperatiflerde ete kemiğe bürünerek modern yapıların başında gelmesine vesile olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ise projeye katılan üniversite öğrencilerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Projeye üniversite öğrencilerinin çok destek verdiğini belirten Turpçu, "Öğrencilerimizin projelerini tek tek okudum, bundan emin olabilirsiniz. Uzun bir değerlendirme sürecinin ardından etkilenme olmaması için hocalarımız kendi başına değerlendirmesini yaptı. Daha sonra verilen puanları topladık ve dereceye giren öğrencilerimizi bu şekilde tespit ettik." dedi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Ortalığı yakıp yıkan çiftçiler Avrupalı liderlere geri adım attırdı

Avrupa'da hayatı durduran çiftçiler şimdilik istediklerini aldı
Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor

Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor
Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar

Siyaseti altüst eden gelişme! Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar
İkinci el araç satışında yeni dönem! Cepten en az bin lira çıkacak

İkinci el araç satışı sil baştan değişiyor! Herkes bu parayı ödeyecek
Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu kimdir? İşte hakkındaki suçlama

Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu ne ile suçlanıyor?
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Otomotiv devi 37 bine yakın aracı geri çağırıyor

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırıyor
title