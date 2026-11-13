Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun'da kivi üretim alanı 6 yılda yüzde 120 artarken Çarşamba ari alan ilan edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da kivi üretim alanı 6 yılda yüzde 120 artarken Çarşamba ari alan ilan edildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kentte kivi üretim alanlarının son 6 yılda yüzde 120 arttığını söyledi. Çarşamba'nın bakteriyel kanser hastalığı görülmeyen 'ari alan' ilan edildiğini, ilçenin Samsun kivi üretiminin yaklaşık yüzde 96'sını karşıladığını söyledi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kentte kivi üretim alanlarının son 6 yılda yüzde 120 artış gösterdiğini söyledi.

Çarşamba ilçesi Hacıliçay Mahallesi'ndeki bir bahçede kivi hasat şenliği düzenlendi.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 28 ilde gerçekleştirilen kivi üretiminde Samsun'un üretim alanı ve yüksek verim kapasitesiyle önemli konumda bulunduğuna işaret etti.

Türkiye'de 2025 verilerine göre 44 bin dekar alanda 71 bin ton kivi üretimi olduğunu vurgulayan Yılmaz, " Samsun'da 5 bin 877 dekar alanda yaklaşık 14 bin ton üretim gerçekleştirildi. Samsun, toplam kivi üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılayacak üretimiyle Türkiye 2'ncisi, üretim alanı bakımından ise 3'üncü oldu. Samsun'da kivi üretim alanları son 6 yılda yüzde 120 arttı. 2020 yılında 2 bin 772 dekar olan kivi üretim alanı, 2026 yılında 6 bin 71 dekara yükseldi." dedi.

Samsun'da kivi bahçelerinin 4 bin 670 dekarının meyve veren, 1401 dekarının ise henüz meyve vermeyen bahçelerden oluştuğunu anlatan Yılmaz, "Bu yıl 194 dekar yeni kivi bahçesi tesis edilerek üretimdeki büyüme devam etti. Samsun'da kivi üretimi başta Çarşamba olmak üzere 19 Mayıs, Bafra, Atakum, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde gerçekleştiriliyor. Çarşamba, yaklaşık 5 bin 500 dekar üretim alanı ve 13 bin 710 ton üretim miktarıyla Samsun kivi üretiminin yaklaşık yüzde 96'sını karşılıyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü laboratuvarında yapılan analiz ve teknik ekiplerin saha çalışmaları sonucunda Çarşamba'nın kivide bakteriyel kanser hastalığı görülmeyen "ari alan" ilan edildiğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından kivi bahçesinde hasat gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
Bu nasıl reklam! Meyve tezgâhında akılalmaz gösteri

Müşteri çekmek için yaptığına bakın
Kıraç çocuklarıyla ilk kez kamera karşısına geçti! Babalarının izinden gidiyorlar

Ünlü şarkıcının çocukları babalarının izinde! İşte son halleri
Kuzey Kore'den 78 yıl sonra tarihi karar! Ulusal bayrağını değiştirdi

Kim'den 78 yıl sonra tarihi karar! Ülkenin bayrağını değiştirdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pompalı tüfekle yoldan geçenlere ateş açtı! Hayatını kaybeden kadının 1 ay önce evlendiği ortaya çıktı

Bir ay önce gelin olmuştu! Sonu yürekleri dağladı
Su molası hayatını kurtardı! İzmir'deki faciada yaralanan kaynak işçisi yaşadıklarını anlattı

Su molası hayatını kurtardı! Mesai arkadaşından geriye bu anısı kaldı
23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ülkede tartışmalar aldı başını gitti16

23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ortalık fena karıştı
Bir elinde silah, bir elinde bayrak! Trafiği kilitleyen genç böyle ikna edildi

Bir elinde silah, bir elinde bayrak! Trafiği kilitleyen genç böyle ikna edildi
23 yıl 5 aylık cezaevi firarisi banyo kapısının arkasında yakalandı

Kaçışı böyle son buldu! Yakalandığı yere bakın
Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni12

Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış21

Parktaki şu rezilliğe bakın! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba