- Samsun'da kimliksiz atık toplayanların araçları bağlanacak

İlkadım Belediyesi 38 atıp toplayıcısını kayıt altına aldı

SAMSUN - Samsun'un İlkadım Belediyesi tarafından 38 bağımsız atık toplayıcısına kimlik kartı verildi. Belediye, ilçe sınırları içerisinde kimliksiz atık toplayanlara ceza verip, araçlarını bağlayacak.

İlkadım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından bağımsız atık toplayıcılarına yönelik bakanlık genelgesi üzerine düzenleme gerçekleştirildi. Düzenleme çerçevesinde ilçede atık topladığı tespit edilen 150 bağımsız toplayıcı ile kurallara uyulması ve düzenli atık toplanması konusunda anlaşmaya varıldı. İlk etapta kimliklerine kavuşan atık toplama yetkisindeki 38 kişiye kimlikleri düzenlenen törenle verildi.

"Kayıt altına alınmayanların atık toplamasına izin vermeyeceğiz"

Kayıtsız hiç kimsenin İlkadım'da atık toplayamayacağını ifade eden İlkadım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Süleyman Tanrıseven, "İlçe sınırları içerisinde çalışan bağımsız toplayıcılara kimlik kartı vermek için toplandık. Amacımız; toplayıcıların düzen içerisinde çalışmalarını sağlamak. Aynı zamanda sınırlarımız içerisinde kayıt altına alınmayanların da çalışmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda çok ciddiyiz. Belediye olarak İlkadım içerisinde kimlik kartı olmayanlar atık toplayamayacak" dedi.

"Toplayıcıların zor durumda kalmaması için kimliklerini alması gerekiyor"

Tüm atık toplayıcıların kimlik alması ve kayıt altına alınması gerektiğinin altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise "Atık toplayıcıları geri dönüşebilecek malzemeleri çöp istasyonuna gitmeden ayrıştırmaya yardımcı oluyor. Yabancı ülkelerle mukayese edildiğinde biz daha işin başındayız. Onlar deponi sahasına neredeyse çöp dökmüyor. Bizde ise yüzde 15 civarındaki atığı geri döndürebiliyoruz. İlçemizde kendi adına çalışan çöpten katı atık toplayanlar var. Bu şekilde aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Bakanlık genelgesiyle bunların bir disiplin altına alınması isteniyor. Bu işin kontrolü de ilçe belediyelerine verildi. Bölgemizde 150 kişi civarında bu işi yapan var. Bunların hepsinin belediye logolu önlük ve kimlik kartlarıyla sahada ayrıştırma yapacaklar. İlçemizde kimliği olmayan hiç kimsenin atık toplamasına müsaade etmeyeceğiz. Zabıta ekiplerimiz bu işi yakın takip edecekler, bu arkadaşları yakalayıp, hakkında yasal işlem yapacağız. Şu anda 38 atık toplayıcısına kimlikleri veriliyor. Geri kalan 112 kişinin de kimliklerini alarak zor durumda kalmamalarını sağlaması gerekiyor. Bu şekilde hem geri dönüşümün hızlanmasını hem de 150 kişinin geçimini sağlamasını istiyoruz" diye konuştu.

İlkadım Belediye Başkanlığı önündeki kimlik teslim töreni, kimliklerin dağıtılmasının ardından son buldu.