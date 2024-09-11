Samsun'da Kaçak Telefon Ticareti Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak telefon ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Çarşamba ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 20 akıllı cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan M.S. işlemleri için emniyete götürüldü.