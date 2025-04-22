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Samsun'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yerinde kaçak cep telefonu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlkadım ilçesinde belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda yapılan aramada 20 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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