İnternetten araç kiralama dolandırıcılığı operasyonu: 5 gözaltı

Güncelleme:
Samsun'da babasının hastalığı nedeniyle internetten araç kiralamak isteyen bir kişi, sahte siteler aracılığıyla 500 bin lira dolandırıldı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internetten sahte araç kiralama siteleri ve ilanları kullanarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Babasının hastalığı nedeniyle kentteki bir kişinin araç kiralamak için sahte ilanlara güvenip ödeme yaptığı ve yaklaşık 500 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. A.Ç. (21), B.G. (19), Y.İ. (19) ve M.Ö. (22) İstanbul'da, H.P. (28) ise Iğdır'da yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelilerin, internette araç kiralama hizmeti veriyormuş gibi görünen sahte internet siteleri ve ilanlarla vatandaşlarla iletişime geçtiği, araç kiralama vaadiyle ödeme talep edip kişileri dolandırdığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
