Samsun'da 'İhracatın e-hali' Etkinliği İle Dijital İhracat Hedefleniyor

Samsun'da 'İhracatın e-hali' Etkinliği İle Dijital İhracat Hedefleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 'İhracatın e-hali' etkinliği, iş insanlarının dijitalleşerek global pazardan daha fazla pay alması amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte e-ihracatın avantajları ve stratejileri ele alındı.

Samsun'da girişimci iş insanlarının dijitalleşerek global pazardan daha çok pay almaları hedefiyle "İhracatın e-hali" etkinliği düzenlendi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) düzenlenen ve iş insanlarının katıldığı "İhracatın e-hali" etkinliği, TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu, Samsun TSO çatısı altında faaliyet gösteren Avrupa İşletmeler Ağı ve Yapı Kredi Bankası iş birliğinde gerçekleştirildi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır, burada yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin dünya ticaretine yön verdiğini vurguladı.

e-ticaretin sunduğu fırsatları değerlendirerek deneyimlerin paylaşılmasını amaçladıklarını anlatan Çakır, "İş dünyamızı dönüşüme daha hızla hazırlamak için bir araya geldik. TSO üyelerimizin dijitalleşme sürecinde destek olmak, global pazarlara hazırlamak rekabet gücünü artırmak adına bu türlü etkinlikleri önemsiyoruz. e-ticaret sadece bir satış kanalı değil, aynı zamanda stratejik bir büyüme aracıdır. Bu dönüşüm doğru strateji altyapı ve iş birliği gerekmektedir. Bu alanda uzman değerli kurumların temsilcileri bizlerle olacaklar." dedi.

TOBB Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Onur Öztekin de küresel ticaretin en dinamik alanlarından biri olan e-ihracat konusunu gündeme taşıyarak Samsun iş dünyasını dijital ihracatla buluşturmak istediklerini anlattı.

Global e-ticaretin geleceğini, ihracat modellerini, lojistikten, ödeme seçeneklerine kadar e-ihracatın tüm boyutlarını alanında uzman isimlerle masaya yatırdıklarını dile getiren Öztekin, "KOBİ'lerimizin, girişimcilerimiz ve dijital ihracatla ilgilenen her kesin bu buluşmadan fayda sağlayacağını inanıyoruz. İlham verici bir etkinlik olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Yapı Kredi Bankası KOBİ Bankacılığı Yönetim Başkanı Turan Karadeniz de etkinlikte bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Yapı Kredi Bankası Dış Ticaret Finansmanı Direktörü Mustafa Değirmenci, "Globalleşen e-ticaret Ekosisteminde Bankaların Rolü", Alibaba.com Türkiye Kanal Müdürü Abdulaziz Kırak, "B2B Dünyasında Sınır Ötesi İhracat", Trendyol Bölge Satış Yöneticisi Mutlu Çevik "Sınırları aşan Perakende: B2C İhracatta Trendyol Deneyimi" ve ile diğer uzmanlar tarafından "e-ihracatta Bütünsel Bakış: Sistem, Strateji, Sevkiyat" konularında sunum yapıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
Ümit Özdağ'ı bekleyen tehlike! Tahliye oldu ama siyasi yasaklı hale gelebilir

Ümit Özdağ'ı bekleyen tehlike! Tahliye oldu ama...
İsrail, Tahran'da yine TV binasını vurdu! Bölgeden dumanlar yükseliyor

TV binasına bomba yağdı, bölgeden dumanlar yükseliyor
İran'a siber saldırı! Bankalar kilitlendi, ATM'ler çöktü

Halk isyanda! İran bu kez hiç beklemediği yerden vuruldu
Rusya'dan umduklarını bulamadılar! İşte İsrail füzeleri arasında İran'a yardım götüren ülke

İşte İsrail füzeleri arasında İran'a yardım götüren ülke
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Görüntü İsrail ya da İran'dan değil! 440 İHA ülkeyi yerle bir etti
Savaşı durdurması beklenen Trump ateşe benzin döküyor: İran'a saldırılar yavaşlamayacak

Savaşı durdurması beklenirken ateşe yine benzin döktü
İran'dan yeni misilleme! Tel Aviv ve Hayfa'yı vurdular

İran'dan yeni misilleme! İsrail'in iki şehrini ağır saldırıya tuttular
Mal varlığı dondurulmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi

Mal varlığı dondurulmuştu! Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
İkisi de birbirinden zorlu! TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu

İkisi de birbirinden zorlu! TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu
Ronaldo, Trump'a forma gönderdi! Üzerinde tek cümlelik not var

Ronaldo, Trump'a forma gönderdi! Üzerinde tek cümlelik not var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.