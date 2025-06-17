Samsun'da 'İhracatın e-hali' Etkinliği İle Dijital İhracat Hedefleniyor

Samsun'da girişimci iş insanlarının dijitalleşerek global pazardan daha çok pay almaları hedefiyle "İhracatın e-hali" etkinliği düzenlendi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) düzenlenen ve iş insanlarının katıldığı "İhracatın e-hali" etkinliği, TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu, Samsun TSO çatısı altında faaliyet gösteren Avrupa İşletmeler Ağı ve Yapı Kredi Bankası iş birliğinde gerçekleştirildi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır, burada yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin dünya ticaretine yön verdiğini vurguladı.

e-ticaretin sunduğu fırsatları değerlendirerek deneyimlerin paylaşılmasını amaçladıklarını anlatan Çakır, "İş dünyamızı dönüşüme daha hızla hazırlamak için bir araya geldik. TSO üyelerimizin dijitalleşme sürecinde destek olmak, global pazarlara hazırlamak rekabet gücünü artırmak adına bu türlü etkinlikleri önemsiyoruz. e-ticaret sadece bir satış kanalı değil, aynı zamanda stratejik bir büyüme aracıdır. Bu dönüşüm doğru strateji altyapı ve iş birliği gerekmektedir. Bu alanda uzman değerli kurumların temsilcileri bizlerle olacaklar." dedi.

TOBB Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Onur Öztekin de küresel ticaretin en dinamik alanlarından biri olan e-ihracat konusunu gündeme taşıyarak Samsun iş dünyasını dijital ihracatla buluşturmak istediklerini anlattı.

Global e-ticaretin geleceğini, ihracat modellerini, lojistikten, ödeme seçeneklerine kadar e-ihracatın tüm boyutlarını alanında uzman isimlerle masaya yatırdıklarını dile getiren Öztekin, "KOBİ'lerimizin, girişimcilerimiz ve dijital ihracatla ilgilenen her kesin bu buluşmadan fayda sağlayacağını inanıyoruz. İlham verici bir etkinlik olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Yapı Kredi Bankası KOBİ Bankacılığı Yönetim Başkanı Turan Karadeniz de etkinlikte bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Yapı Kredi Bankası Dış Ticaret Finansmanı Direktörü Mustafa Değirmenci, "Globalleşen e-ticaret Ekosisteminde Bankaların Rolü", Alibaba.com Türkiye Kanal Müdürü Abdulaziz Kırak, "B2B Dünyasında Sınır Ötesi İhracat", Trendyol Bölge Satış Yöneticisi Mutlu Çevik "Sınırları aşan Perakende: B2C İhracatta Trendyol Deneyimi" ve ile diğer uzmanlar tarafından "e-ihracatta Bütünsel Bakış: Sistem, Strateji, Sevkiyat" konularında sunum yapıldı.