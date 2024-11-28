Samsun'da Hamsi Fiyatları 100 Liraya Düşerken Talep Artıyor

Samsun'da, Karadeniz'de avlanan hamsinin kilogramı 100 liradan satılıyor.

Balıkçıların denizden bol hamsi avıyla dönmesiyle tezgahlardaki fiyatların inmesi Saathane Meydanı'ndaki balıkçıları hareketlendirdi.

Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Mehmet Kılıç, sezonun palamut bolluğu ile başladığını, hamsi ve çinekop ile devam ettiğini söyledi.

Kılıç, palamudun yaklaşık 3 ay bol bir şekilde tezgahlarda satıldığını dile getirerek, "Bundan sonra hamsi, çinekop, mezgit, barbun ve istavrit tezgahlarda yer alır. Havalar soğudu kar suyu da yedi hamsi. Bundan sonra hamsiyi bol bekliyoruz inşallah." dedi.

Palamudun bitmesiyle hamsi ve çinekopun da bollaştığını bunun da fiyatlara olumlu yansıdığını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Şu an hamsi 100 lira. Bollaştığı zaman 70-80 lira. Üç gün önce balıkçılar olumsuz hava şartlarından dolayı denize açılamıyordu. Ama şu an denizde avlanabiliyorlar. Bu nedenle balıklar bol geldi. Hamsinin bu sezon 70 ile 150 arasında fiyatları değişti. Şu an 100 ile 150 lira arasında. Vatandaşın hamsiye ilgisi yoğun. Çinekop satışlarından da memnunuz."

İstanbul'da yaşayan Muhammed Şimşek, dönmeden önce Karadeniz hamsisi satın almak istediğini ifade ederek, "Karadeniz hamsisi tazeye benziyordu. Tercihimiz her zaman hamsi. Hamsiyi balıklar arasında daha çok tercih ediyoruz. Burada fiyatlar İstanbul'a nazaran daha güzel. Balıklar daha taze. " diye konuştu.

Tezgahlarda ortalama hamsi 100, çinekop, 250, mezgit 150 liradan satışa sunuluyor.