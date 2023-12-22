Samsun'da Halk Eğitimi Merkezi'nden öğrencilere giysi hediyesi

Samsun'da Havza Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslarda usta öğreticiler tarafından hazırlanan giyim ürünleri, kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencilere hediye edildi.

Gidirli İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen hediye dağıtım programına katılan Kaymakam Mustafa Ayvat, öğrencilerle sohbet ederek kazak, eldiven, bere ve atkılardan oluşan hediye paketlerini dağıttı.

Programın ve hediyelerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Ayvat, "Bu soğuk havalarda öğrencilerimizi, içlerini ısıtacak hediyelerle buluşturmaktan mutluluk duydum. Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek emekleri ile bu hediye paketlerini hazırlayan usta öğreticilerimiz ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü idarecileri ve kursiyerlerine teşekkür ederim." dedi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ise hediyelerin öğrencilerin motivasyonunun olumlu etkilediğini vurgulayarak, "İlçemiz malum soğuk bir iklime sahip. Halk Eğitimi Merkezimizce el emeği göz nuru ile hazırlanan hediye paketlerimizi kırsal mahallelerde eğitim gören tüm öğrencilerimize ulaştıracağız." ifadesini kullandı.

Havza HEM'de usta öğretici Kudret Ergül de kursiyerlerle giysileri hazırlarken mutlu olduklarını dile getirdi.

Hediye dağıtımının ardından Ayvat ve Ertuğ, okul öğretmenleriyle bir araya geldi.