Samsun'da gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde jandarma ekipleri, gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirirken bir şahıs hakkında adli işlem başlattı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda bir şahsın gümrük kaçağı elektronik ürün ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Şahsın valizinde yapılan aramada 4 adet cep telefonu, 12 adet telefon kulaklığı, 21 adet şarj aleti, 13 adet şarj kablosu, 14 adet adaptör ve 5 adet telefon yedek parçası ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş