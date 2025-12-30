Haberler

Samsun'da 2025 yılında gıdayla ilgili 285 iş yerine yaklaşık 23 milyon lira ceza kesildi

Samsun'da 2025 yılında gıdayla ilgili 285 iş yerine yaklaşık 23 milyon lira ceza kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, güvenilir gıda sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde 285 iş yerine toplamda 23 milyon lira idari ceza uyguladı. Denetimler özellikle et ürünleri, pastacılık ve içecekler üzerinde yoğunlaşıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşımı sağlamak amacıyla yürütülen yoğunlaştırılmış gıda denetimleri kapsamında 285 iş yerine yaklaşık 23 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Gıda arzının yoğunlaştığı üretim, satış ve toplu tüketim yerleri, risk esaslı denetim programı kapsamında kontrol ediliyor.

Denetimlerde, kırmızı ve beyaz et ile et ürünleri, pastacılık ve unlu mamuller, çikolata, şekerleme, kuruyemiş, alkollü ve alkolsüz içecekler ile toplu tüketim yerleri öncelikli olarak incelendi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, bir markette yapılan denetim sırasında gazetecilere, gıda güvenliğinin bakanlıklarının temel sorumlulukları arasında yer aldığını söyledi.

Yaklaşan yılbaşı nedeniyle bazı ürün gruplarında arz ve satışın arttığını belirten Yılmaz, "Bu nedenle tüketim ve satış yerlerinde denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Denetimlerde hijyenik ve teknik şartlar, etiket bilgileri ve son kullanma tarihleri titizlikle kontrol ediliyor." dedi.

Yılmaz, 2025 yılı boyunca il genelinde yoğun denetim süreci yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2025 yılında bugüne kadar il genelinde 22 bin 500 denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Bu denetimler, il ve ilçe müdürlüklerimizde görevli 188 denetçi personelimiz tarafından yapıldı. Denetimler kapsamında yaklaşık 2 bin 500 numune alımı gerçekleştirildi. Uygunsuz sonuçlanan numuneler ile teknik ve hijyenik şartlara aykırı durumlar nedeniyle 285 iş yerine idari yaptırım uygulandı, toplamda yaklaşık 23 milyon lira idari para cezası kesildi."

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Kurtarma ekipleri sevk edildi

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Ekipler sevk edildi
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayşe Tokyaz duruşmasında ikinci gün gerginlikle başladı! Cemil Koç'un sözleri çıldırttı

Ayşe Tokyaz duruşmasında Cemil Koç'un sözleri çıldırttı: Hepinizi...
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
'Daltonlar' davasındaki arbedeye soruşturma: Üç avukat hakkında gözaltı kararı verildi

"Daltonlar" davasındaki arbede 3 avukatın başını yaktı
Rus iş insanının lüks oteli 6 milyar TL'ye satışa çıkarıldı

"Otelciler Kralı"nın dev oteli satışa çıkarıldı! İşte istenen rakam
Ayşe Tokyaz duruşmasında ikinci gün gerginlikle başladı! Cemil Koç'un sözleri çıldırttı

Ayşe Tokyaz duruşmasında Cemil Koç'un sözleri çıldırttı: Hepinizi...
Bomba iddia! 3 polisimizi şehit eden teröristler SDG kontrolündeki kamptan gelmiş

3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili bomba iddia
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı