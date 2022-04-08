Samsun'da emniyet mensupları, şehit mezarlarına karanfil bıraktı

SAMSUN (AA) - Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Polis Haftası dolayısıyla beraberindeki personelle şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğünce Asri Mezarlık'taki şehit anıtında tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Urhal, şehitliğe çelenk sundu.

Anı defterini imzalayan Urhal, burada yaptığı konuşmada, en derin minnetlerini bir kez daha sunmak için millet ve kutsal değerleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin huzuruna geldiklerini söyledi.

Cumhuriyetin, milli bütünlüğün, Atatürk ilke ve inkılapları ile temel hak ve özgürlüklerin onurlu koruyucuları olduklarını belirten Urhal, "Birçok tehlikeye göğüs germiş ve bu uğurda canını bile vermekten çekinmemiş bir teşkilatın mensupları olarak, sizlerin feragat ve fedakarlıklarınızı büyük gururla yüreğimizde taşıyacağız ve uğrunda şehit düşerek temiz kanlarınızla suladığınız bu kutsal vatan topraklarının her karışında nöbet tutmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından şehitler için dua edildi.

Urhal ve beraberindeki emniyet mensupları, daha sonra şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Törene, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk ile protokol üyeleri de katıldı.