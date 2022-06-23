Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi hastaneye kaldırıldı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Taflan Yalı Mahallesi Sahil Caddesi mevkisinde denize giren H.P. (44) ile A.N.P. (17), kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekibi, H.P. ile A.N.P'yi sudan çıkardı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan H.P. ile A.N.P'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Recep Bilek - Güncel

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