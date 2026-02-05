Haberler

Samsun'da Coğrafi İşaretli Yöresel Ürünlerin Tanıtımı ve Sergisi düzenlendi

Samsun'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), ilçe belediyeleri ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle Coğrafi İşaretli Yöresel Ürünlerin Tanıtımı ve Sergisi gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Vali Orhan Tavlı, kamu kurumlarının yetkilileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, stantlarda kentin coğrafi işaretli ve almaya aday ürünlerini inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

Samsun pidesi, simit, nokul, kaymaklı lokum, tirit, el emeği ürünler gibi Samsun'a özgü ürünlerin sergilendiği ve tanıtıldığı etkinlikte, katılımcılara yöresel lezzetlerin yapımı ve geçmişiyle ilgili bilgi aktarıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, gazetecilere, gastronomi turizminin önemine dikkati çekerek, " Samsun, gastronomi turizmi açısından çok uygun bir şehir. İlk hedefimiz 55 coğrafi işaretli üründür ancak Samsun bunun çok daha fazlasını gerçekleştirebilecek potansiyele sahip." ifadesini kullandı.

İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu da Valilik himayesinde yürütülen koordinasyon çalışmalarıyla coğrafi işaretli ürün sayısının artırılacağını vurgulayarak, "İlimizde coğrafi işaret tescilli ürünlerin sayısını 17'den 55'e çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm kamu kurumlarımızla bu süreci dinamik şekilde yürüteceğiz." dedi.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise Samsun'un coğrafi işaretli ürün potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, "Ajans olarak 2017 yılından bu yana coğrafi işaretli ürünleri çalışmalarımızın merkezine aldık. Coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve ticarileştirilmesi için katalog çalışmaları ve tanıtım filmleri hazırladık. Teknik destek programlarımızla tüm paydaş kurumlara destek vermeye hazırız." diye konuştu.

