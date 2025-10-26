Samsun'da Çiftçi Toplantısı ile Tarımsal Bilinçlendirme

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde 19 Mayıs ilçesinde çiftçi toplantısı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fındıklı, Cerekli ve Düzköy mahallelerinde yapılan toplantılarda çiftçilere genel tarım sayımı, hububat hasadı tedbirleri, anız yangınlarının önlenmesi, tarımsal üretimin planlanması, yeni destekleme modeli ve özellikle kahverengi kokarca ile mücadele konularında bilgilendirmeler yapıldı.

İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı toplantılara çiftçilerin ilgisi yoğun olurken, yetkililer üreticilerin bilinçlendirilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından bu tür etkinliklerin önemine dikkati çekti.

Bakanlığın 81 ilde uyguladığı "cuma buluşmaları" kapsamında Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen toplantıların her hafta farklı mahallelerde devam edeceği bildirildi.