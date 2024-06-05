Samsun'da Çevre Temizliği Etkinliği ve Spor Faaliyetleri

Samsun'un Asarcık ilçesinde "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında Kaymakam Hakan Köksal ve öğrenciler çöp topladı.

Tongel Dağı mevkisinde bulunan mesire alanları ve ormanlık bölgede gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğine, Kaymakam Köksal, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve personelleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programla çevre kirliliğinin doğaya verdiği zararlara ilişkin farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Etkinlikte katılımcılar ile birlikte çöp toplayan Kaymakam Köksal, çevre temizliği konusunun önemine işaret etti.

Çevre temizliği etkinliği devamında ilçede bulunan suni çim sahada spor faaliyetleri de yapıldı.