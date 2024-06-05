Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Çevre Temizliği Etkinliği ve Spor Faaliyetleri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Asarcık ilçesinde düzenlenen '5 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinlikleri kapsamında Kaymakam Hakan Köksal ve öğrenciler çöp topladı. Etkinlikte ayrıca suni çim sahada spor faaliyetleri gerçekleştirildi.

Samsun'un Asarcık ilçesinde "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında Kaymakam Hakan Köksal ve öğrenciler çöp topladı.

Tongel Dağı mevkisinde bulunan mesire alanları ve ormanlık bölgede gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğine, Kaymakam Köksal, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve personelleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programla çevre kirliliğinin doğaya verdiği zararlara ilişkin farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Etkinlikte katılımcılar ile birlikte çöp toplayan Kaymakam Köksal, çevre temizliği konusunun önemine işaret etti.

Çevre temizliği etkinliği devamında ilçede bulunan suni çim sahada spor faaliyetleri de yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Çevre Günü Hakan Köksal Asarcık Samsun Spor Çevre Doğa Etkinlik Yaşam Spor Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum: Hukuk gereğini yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum: Hukuk gereğini yaptı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti

 Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı

Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title