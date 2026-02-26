Haberler

Havza ilçesinde canlı hayvan pazarı açılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Havza ilçesindeki kapalı canlı hayvan pazarı, yeni sağlık önlemleriyle yarın hizmete girecek. Girişte sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek.

Samsun'un Havza ilçesinde canlı hayvan pazarı yarın açılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı ile kapalı olan canlı hayvan pazarının 27 Şubat Cuma günün itibari ile yeniden hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Ülke genelinde bazı bölgelerde şap hastalığı görülmesi üzerine haziran ayından kapatılan pazarın yarın açılacağına işaret edilen açıklamada, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi adına ilgili komisyon kararı gereğince canlı hayvan pazarına girişlerde klinik muayene, hayvan pasaportu, sağlık raporu ve benzeri evrakların görevliler tarafından titizlikle inceleneceği ve küpesiz, belgesiz, hastalıktan şüpheli ve aktif hastalık mihrak bölgelerinden gelen hayvanların pazara girişlerine kesinlikle müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Alınan komisyon kararına uyulmasının insan ve hayvan sağlığı adına önemli olduğunun altı çizilen açıklamada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolüne ilişkin yol kontrollerine kolluk kuvvetleri ile devam edileceği, belgesiz veya belgesindeki özelliklere uymayan hayvan veya hayvansal ürün nakleden şahıslar hakkında 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre işlem yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Türkiye ekonomisi için müthiş veri! Bakan Şimşek sessiz kalamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
Real Madrid'e Mbappe'den çok kötü haber

2 hafta sahaya adım atamayacak!
Boksör, rakibi ile fotoğraf çeken kadının yüzüne tekme attı

Boksör, rakibi ile fotoğraf çeken kadının yüzüne tekme attı