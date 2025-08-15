Samsun'da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi: 1725 Kişiye Ulaşıldı

Samsun Yeşilay Şubesi ile Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen yaz eğitimleri kapsamında, teknoloji, tütün, madde ve alkol bağımlılığı konularında toplam 1725 kişiye ulaşıldı.

Eğitimlerde teknoloji bağımlılığı başlığı altında 1162 kişiye bilgi verilirken tütün, madde ve alkol bağımlılığı konularında 563 kişi ile farkındalık çalışması yapıldı.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda, Yeşilay'ın önleyici ve koruyucu hizmetleri kapsamında öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bu etkinliklerde Yeşilay'ı tanıtarak bağımlılık alanında bilinç ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Güneş, "Çocukların vakitlerini kaliteli geçirmeleri ve sağlıklı yaşam becerileri kazanmaları için bilgilendirmelerde bulunduk. Bu kapsamda, özellikle gençlik merkezleri ve spor kurslarına katılmalarının, onları bağımlılık yapıcı durumlardan uzak tutacağını ifade ettik. Bağımlılıklarla mücadelede farkındalık oluşturmak için yaş farkı gözetmeksizin herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Küçük yaş gruplarında Yeşilay gönüllüsü sayısının artması, gelecekte bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalığı yüksek gençlerin ve bireylerin yetişmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle yürüttüğümüz çalışmalar büyük önem taşıyor." diye konuştu.