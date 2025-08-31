Samsun'da Av Sezonu Açıldı: Balıkçılar Denize Açıldı

SAMSUN'da balıkçılar av yasağının sona ermesiyle birlikte 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı

Balık üretiminin çoğalabilmesi açısından Türkiye geneli 15 Nisan'dan itibaren başlayan av yasağı 1 Eylül saat 00.00 itibariyle son buldu. Balıkçılar, yeni sezona 'Vira bismillah' demek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Sezonun açılışı dolayısıyla Canik'te bulunan Balıkçı Barınağı'nda tören düzenlendi. Törene AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Erdal Üstündağ, Canik Kaymakamı Vekili ve Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç ve kurum müdürleri katıldı. Horonlar eşliğinde başlanılan törenin devamında balıkçılar dua ederek denize açıldı.

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Balıkçı filomuzda oldukça güçlü. 633 farklı boylarda balıkçı gemimiz var. Bu gemilerin 131 tanesi iç sularda, 502 tanesi de denizde görev yapmakta. Toplamda 633 tane balıkçı gemimiz var. Bu gemilerden 185 tanesi de 12 metre boyun üzerinde olup, trol avcılığı ve gırgır tekneleriyle avcılık yapmaktalar. Bu haliyle oldukça güçlü olan sektör ülkemizde 2024 yılında üretilen avcılıktan elde edilen 322 bin ton balığın yüzde 15'inden fazlasında dilimiz balıkçıları tarafından üretilmekte" dedi.

2024 YILINDA TÜRKİYE'DE 933 BİN TON SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2024 yılında su ürünlerinden 2 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını ifade eden Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Erdal Üstündağ, "Balıkçılık ülkemiz için stratejik bir sektördür. Hem ekonomiye katkısı hem de sağlıklı beslenmedeki rolü ile yaşantımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin iç su kaynakları da zengin üretim imkanları sunmaktadır. 2024 yılında ülkemizde toplam 933 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştirilmiş. Bunun 356 bin tonu denizlerde ve iç sularda avcılık yoluyla yapılmıştır. Ayrıca ihracatımız da son yıllarda dikkat çekici bir şekilde artmaktadır. 2024 yılında 2 milyar doların üzerinde ihracat yapılmıştır. Sektörümüz doğrudan ve dolaylı olarak en az 250 bin kişiye istihdam sağlamaktadır" diye konuştu.

SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ YÜZDE 75'İ KARADENİZ'DEN YAPILIYOR

Su ürünleri avcılığının yüzde 75'i Karadeniz'den yapıldığını belirten Üstündağ, "Ülkemize deniz balıkçılığı denince ilk önce Karadeniz aklına gelmektedir. Denizlerimizde yapılan su ürünleri avcılığının yüzde 75'i Karadeniz'den sağlanmaktadır. Ülkemizde en çok avcılığı yapılan hamsi, çaça, palamut, istavrit, mezgit, deniz salyangozu gibi türlerin çok büyük bir kısmı Karadeniz'den avlanmaktadır. Karadeniz'de ise Kızılırmak ve Yeşilırmak nehirlerimizin denize döküldüğü Samsun, balıkçılığımıza bir merkez konumundadır" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç ise bu sezondan umutlu olduklarını belirtti.