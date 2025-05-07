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Samsun'da Anneler Günü'ne Özel Çocuk Maratonu ve Konser

Samsun'da Anneler Günü'ne Özel Çocuk Maratonu ve Konser
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla 11 Mayıs'ta 'Samsun Çocuk Maratonu ve Festivali' düzenliyor. Çocuklar, kazandıkları madalyaları annelerine hediye edecek. Ayrıca, Aydilge konseri de günün akşamında ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anneler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler hazırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs Pazar günü "Koş Şampiyon Koş" sloganıyla "Samsun Çocuk Maratonu ve Festivali" gerçekleştirilecek. Batı Park Etkinlik Alanı'nda saat 09.00'da başlayacak maratona 1-14 yaş arası çocuklar katılacak.

Anneler Günü'ne özel düzenlenen maratonda çocuklar, kazandıkları madalyaları "Bu madalya senin anneciğim" diyerek annelerine armağan edecek. Organizasyonla çocuklara spor kültürünün kazandırılması hedefleniyor.

Farklı yaş gruplarına göre belirlenen parkurlarda, 1-3 ve 4-5 yaş grubu çocuklar 200 metreyi aile bireyleriyle birlikte koşacak. 6-7 ve 8-9 yaş grubu 300 metre, 10-14 yaş arası çocuklar ise 400 metre mesafede yarışacak. Maraton kapsamında engelli çocuklar için özel parkur da oluşturulacak.

Yarışmalara katılım için başvurular, 9 Mayıs Cuma gününe kadar "cocukmaratonu.samsun.bel.tr" internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Aynı gün akşam saatlerinde ise pop müzik sanatçısı Aydilge, Batı Park Etkinlik Alanı'nda sahne alacak. Saat 19.00'da başlayacak konser halka açık ve ücretsiz olacak.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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