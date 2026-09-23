Haberler

Samsun'da 92 dekarda yılda 7 milyon adedi aşan kesme çiçek üretimi yapılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da 92 dekar alanda yılda 7 milyon adedin üzerinde kesme çiçek üretiliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Terme'deki seralarda inceleme yaptı; kentte 238 dekar alanda süs bitkileri üretildiğini ve kaliteli üretimin hedeflendiğini belirtti.

Samsun'da 92 dekar alanda yılda 7 milyon adet kesme çiçek üretimi gerçekleştiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Terme ilçesinde kesme çiçekçilik yapılan seralarda inceleme yaptı.

Samsun'un iklim koşulları, toprak yapısı, su kaynakları, ulaşım imkanları ve güçlü tarımsal üretim altyapısıyla süs bitkileri ve kesme çiçekçilik alanında önemli üretim potansiyeli barındırdığını anlatan Yılmaz, kentte 238 dekar alanda süs bitkileri üretimi yapıldığını belirtti.

Sadece kesme çiçeğin ise 92 dekar alanda yetiştirildiğini dile getiren Yılmaz, "Kesme çiçek üretiminde yıllık 7 milyon adedin üzerinde ürün elde ediliyor. Üretilen ürünler arasında başta gül ve gerbera olmak üzere kasımpatı, lilyum, karanfil ve lisianthus gibi farklı kesme çiçek türleri yer alıyor. Sektörde temel hedef yalnızca üretim alanlarını genişletmek değil. Aynı zamanda modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, kaliteli ve standart ürün elde edilmesi, üreticilerin pazarlama imkanlarının geliştirilmesi ve kesme çiçekçiliğin daha yüksek katma değer sağlayan bir üretim alanına dönüştürülmesi amaçlanıyor." diye konuştu.

Yılmaz, daha fazla üretim için seracılık altyapısının geliştirildiğine işaret ederek, "Üretim planlamasının güçlendirilmesi, kaliteli üretim materyaline erişimin artırılması ile soğuk zincir ve pazarlama altyapısının geliştirilmesi, sektörün sürdürülebilir gelişimi açısından önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Malatya Darende'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Malatya'da feci kaza! Yolun karşısına geçerken can verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren düzenlemenin detayları

Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren düzenlemenin detayları
Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! Eski başkanvekili dahil 9 şüpheli gözaltında

Eski başkanvekili dahil çok sayıda gözaltı
Aylarca acı çekti, ötanazi kararı aldı! Ünlü oyuncunun trajik sonu

Aylarca acı çekti, ötanazi kararı aldı! Ünlü oyuncunun trajik sonu
Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçti
SPK: Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi

Fon krizinden kaç kişi etkilendi? Beklenen resmi açıklama geldi
Aydın Didim'de dalgıç kıyafetiyle ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi

Didim'de kıyıda dalgıç kıyafetiyle ölü bulunmuştu! Kimliği belirlendi
Erdoğan'ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama

Erdoğan'ın başdanışmanından piyasaları sarsan kriz için ilk açıklama