Samsun'da 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, 3'ü hastaneye kaldırıldı

Samsun'da aynı mevkide denize giren 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçirenlerden 3'ü hastaneye kaldırıldı. Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Yeşilyurt Alışveriş Merkezi mevkii Sahili'nde meydana geldi. Serinlemek için denize giren 7 kişi akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından yapılan müdahale ile boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlar kıyaya çıkartıldı. Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlardan 3'ü olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ve özel hastanelere kaldırıldı. Diğer boğulma tehlikesi geçiren vatandaşların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.