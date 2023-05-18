Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Samsun'da 41 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs bekçiler tarafından yakalandı

Samsun'da 41 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs bekçiler tarafından yakalandı

Güncel Haberler

Samsun'da hakkında 41 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi devriye gezen bekçiler tarafından şüphe üzerine yapılan kimlik sorgusunda yakalandı.

Samsun'da hakkında 41 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi devriye gezen bekçiler tarafından şüphe üzerine yapılan kimlik sorgusunda yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyasköy Polis Merkezine bağlı bekçiler devriye gezerken şüphe üzerine durdurdukları Ö.A.'ya kimlik sorgulaması yaptılar. Şüpheli şahıs hakkında çeşitli suçlardan 41 yıl 3 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ö.A İlyasköy Polis Merkezine teslim edildi. - SAMSUN

Samsun Seçim Sonuçları
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2019
Samsun Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İlkadım Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title