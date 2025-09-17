Samsun'da 2025 Tarım Sayımı Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yürütülen 2025 Tarım Sayımı çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında çiftçilerin tarımı makineli veya makinesiz yapma durumları ile üretim yöntemleri de kayıt altına alınıyor.

Tekkeköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sayımın tarımın niteliğini ölçmeye yönelik olduğunu belirterek, çiftçilerin envanterlerine hakim olup olmadıklarının araştırıldığını vurguladı.

Yetkililer, tarım envanterinde yer alan tüm bitkisel ve hayvansal üretim varlıklarının tespit edildiğini aktararak, katılmayanlara 61 bin 60 lira idari para cezası uygulandığını, anketin yüz yüze olduğu gibi Alo 124 hattı üzerinden de yapılabildiğini kaydetti.

Tekkeköy'de 5 bin 992 anketin tamamlanmasının hedeflendiğini bildiren yetkililer, 2 bin 263 anketin tamamlandığını, çalışmaların kasım ayı sonunda bitirilmesinin planlandığını ifade etti.