Haberler

Samsun'da 2025 Tarım Sayımı Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'da 2025 Tarım Sayımı Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK tarafından yürütülen 2025 Tarım Sayımı çalışmaları kapsamında çiftçilerin üretim yöntemleri ve tarım envanterleri kayıt altına alınıyor. Katılımdan kaçınanlara para cezası uygulanıyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yürütülen 2025 Tarım Sayımı çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında çiftçilerin tarımı makineli veya makinesiz yapma durumları ile üretim yöntemleri de kayıt altına alınıyor.

Tekkeköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sayımın tarımın niteliğini ölçmeye yönelik olduğunu belirterek, çiftçilerin envanterlerine hakim olup olmadıklarının araştırıldığını vurguladı.

Yetkililer, tarım envanterinde yer alan tüm bitkisel ve hayvansal üretim varlıklarının tespit edildiğini aktararak, katılmayanlara 61 bin 60 lira idari para cezası uygulandığını, anketin yüz yüze olduğu gibi Alo 124 hattı üzerinden de yapılabildiğini kaydetti.

Tekkeköy'de 5 bin 992 anketin tamamlanmasının hedeflendiğini bildiren yetkililer, 2 bin 263 anketin tamamlandığını, çalışmaların kasım ayı sonunda bitirilmesinin planlandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
Yusuf Akçiçek'ten ilk maçında füze! İptal olsa da beğeni aldı

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti'nde olay yaratan yasak aşk sahnesi sonrası senaryo değişti

Olay yaratan yasak aşk sahnesi sonrası Kızılcık Şerbeti'nde flaş karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.