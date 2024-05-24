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Samsun'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Bando Takımı konser verdi

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen etkinliklerde Sahra Sıhhiye Okulu Bando Takımı konser verdi. Konserde sevilen marş ve türküler seslendirildi ve vatandaşlar da şarkılara eşlik etti.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Sahra Sıhhiye Okulu Bando Takımı konser verdi.

19 Mayıs Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen konsere öğrenciler, veliler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Bando takımı, konserde sevilen marş ve türküleri seslendirdi.

Zaman zaman vatandaşlar ve çocuklar da şarkı ve marşlara eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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