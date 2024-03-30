Samsun'da 13 Bin 797 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'da valizlerinde 13 bin 797 sentetik ecza hapı ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışma çerçevesinde Tekkeköy ve 19 Mayıs ilçelerinde 2 şüphelinin valizlerinde arama yaptı. Aramada, valizlerde toplam 13 bin 797 sentetik ecza hapı bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyet müdürlüğüne götürüldü.