TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş Samsun Batı Çevre Yolu inşaatını inceledi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Samsun Batı Çevre Yolu inşaatının 2029 yılında bitirileceğini açıkladı. Yolun ilk etabının ise 2027'de trafiğe açılması planlanıyor. İnşaatın hızlanacağı ve bölgedeki trafik sorununu azaltacağı vurgulandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Batı Çevre Yolu inşaatının 2029 yılında bitirileceğini belirtti.

Muş, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı ile AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun Batı Çevre Yolu inşaatını incelemede bulundu.

Batı Çevre Yolu şantiyesinde görevlilerden bilgi alan Muş, gazetecilere, 16,3 kilometrelik Batı Çevre Yolu'nda 2 çift tüplü tünel, 3 viyadük ve 6 köprülü kavşak yapılacağını söyledi.

Haziran ayından itibaren yol yapım çalışmalarının daha da hızlanacağını vurgulayan Muş, "Samsun'un gelişen bölgesinin trafiği artıyor. Bu yol, gelişen bölgenin trafiğini azaltacak. Samsun-Sinop kara yolu üzerinde bir rahatlama olacak. İlerleyen zamanlarda Samsun'un Doğu Çevre Yolu da yapıldıktan sonra trafik tamamen rahatlamış olacak." dedi.

Bölgede gelişen sanayi bulunduğunu, bu sanayinin getireceği trafik yükü olacağını anlatan Muş, "Bugün bu adımları atmazsak gelecek 5 yıl içinde çok daha fazla lojistik trafiği ile karşı karşıya kalırız. Bu yol bizi ciddi şekilde rahatlatacak." ifadesini kullandı.

Muş, Batı Çevre Yolu inşaatının 2029 yılında bitirileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yolun ilk etabını, yani yarısını 2027 yılının sonunda bitirip trafiğe açmayı planlıyoruz. Yol etrafında var olan yerleşim yerlerinin bağlantı yolları yapılacak. Zaten bu yol yapılırken Büyükşehir Belediyemiz bir taraftan da o bağlantı yollarının açılmasını sağlıyor. Tabii ki bu zahmetli bir iş. Yol üzerinde zemin çok yumuşak olduğu için çok ciddi imalat yapılıyor. İmalat zor olduğu için yol biraz yavaş ilerliyor. İnşallah 2027 yılının sonunda bu yolun bir kısmını kullanıyor olacağız."

Kaynak: AA / İlyas Gün
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Haberler.com
500

Takımını Avrupa'da yarı finale çıkaran Arda Turan tarihe geçti

Dün geceki başarısıyla tarihe geçti!
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum

İran'ın Hürmüz Boğazı kararına Trump'tan sürpriz yorum
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Takımını Avrupa'da yarı finale çıkaran Arda Turan tarihe geçti

Dün geceki başarısıyla tarihe geçti!
12 yaşındaki çocuklara müebbet cezası vermeye hazırlanan El Salvador dünyayı ayağa kaldırdı

Dünya tarihinde eşi benzeri yok! O ülkede çocuk suçlulara müebbet
Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket

Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası yürek ısıtan hareket