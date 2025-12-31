Samsun'da kumar denetimi yapıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde yılbaşı tedbirleri kapsamında kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik denetim çalışmaları kapsamında Atakum'da faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan kontrolde, 4 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

Kumar oynadığı belirlenen şahıslara toplam 36 bin 988 lira idari para cezası uygulandı.

İş yeri sorumlusu İ.H. hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.