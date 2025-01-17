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Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle yeni dönem başladı. Esad'ın babası Hafız Esad döneminde getirilen ikinci el eşya satış yasağı kaldırılırken, Şam'da seyyar satıcılar cadde ve sokaklarda yeniden satış yapmaya başladı. Vatandaşlar, fiyatların bu kadar ucuzlamasına ise inanamadıklarını söyledi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle Hafız Esad döneminde getirilen ikinci el eşya satış yasağı kalktı.

İKİNCİ EL EŞYA SATIŞI YASAĞI KALKTI

Suriye'de normalleşme süreci devam ediyor. Rejim döneminde sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanıyor. Hafız Esad döneminde getirilen ikinci el eşya satış yasağı, rejimin devrilmesiyle kalktı. Başkent Şam'da artan seyyar satıcı sayısı dikkat çekti. Suriye'nin devrik lideri Esad döneminde seyyar satıcılığa izin verilmediğini, bu nedenle hapis cezası aldıklarını ifade eden vatandaşlar, normalleşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şam'da İkinci El Eşya Satış Yasağı Kalktı

"FİYATLARIN BU KADAR UCUZ OLDUĞUNA İNANAMADIM"

Esad döneminde ikinci el eşya satmanın cezasının hapis olduğunu ifade eden Ömer Al Ali, "Daha önceden bırak Esad zamanını, babası Hafız Esad döneminden bu yana ikinci el eşya satışı yasaktı. Rejim, ikinci el eşyanın Suriye'ye girişini yasaklamıştı. Bahaneleri ise hastalık olacağı söyleniyordu. Ama Suriye'de üretilen plastik terliği bize 20 dolara satarlardı. Şimdi ise botları 1 dolara satın alıyoruz ve inanamıyoruz. Fiyatların bu kadar ucuz olduğuna inanamadım. Ben 6 çift ayakkabı aldım" dedi.

Şam'da İkinci El Eşya Satış Yasağı Kalktı

"SURİYE DAHA DA UCUZLAYACAK"

Ülkelerinin daha da gelişeceğini düşündüğünü söyleyen Muhammed Al Masri ise, "Şimdi her şey daha güzel oldu. Daha önceden bunlar yasaktı. Bu sattığımız botlar 30 dolardı. Şimdi ise insanlar akın akın ikinci el ayakkabı satın alıyor. İlerleyen zamanlarda Suriye daha da ucuzlayacak ve güzelleşecek. Eskiden deve bir liraydı ama elimizde bir lira yoktu. Elhamdülillah daha da iyi günler göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmrah Güneş:

çünkü diger ulkelerde siyaset halk icin yapılır ihracat turizm rekorlari jcin degil onlar bizim gibi halkindan kısıp yabanci ulklere ihrac etmiyorlar ulkelerinin malını peygamberimiz bile once yakin komsu der biz ise yabancı ulke insanlarini ulkemizde agirladigimiz icin ulkenin urettigi nimetleri yabancilara yedirdigimiz iicn seviniyoruz yazik gercekten ama ulkemizin hem sahibi hem de gercek cumhurbaşkanı olan sayin yuce Allahimiz elbette bir yerde yanlışa dur diyecektir ya vekalet verdigi erdogandan yetkileri gei alarak ya Erdoğanın aklini basina getirerek o insanlara zulmedenleri pahaliligi asla sevmez

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Haber YorumlarıParaner:

Türklyde ateş pahası ayakkabılar.Orda o praya nasıl satılıyor ayakkabı.

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

yine Suriye haberleri..... offf offf

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