Salıpazarı'nda Voleybol Turnuvası Yapıldı

Salıpazarı'nda Voleybol Turnuvası Yapıldı
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Salıpazarı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen voleybol turnuvasında Salıpazarı Belediyesi'nin takımı birinci oldu. Belediye Başkanı Refaettin Karaca, dereceye giren takımlara ödüllerini verdi ve her yıl turnuvanın devam edeceğini duyurdu.

Salıpazarı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası gerçekleştirildi.

Salıpazarı Spor Salonu'nda yapılan turnuvada birinciliği Salıpazarı Belediyesi'ne bağlı takım kazandı.

Belediye Başkanı Refaettin Karaca, dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Turnuvaya katılan takımları tebrik eden Karaca, her yıl voleybol turnuvasının düzenlenmeye devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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