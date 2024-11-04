Üye Girişi
Haberler

Salıpazarı'nda Kadın Kooperatifi Kuruldu

Salıpazarı'nda Kadın Kooperatifi Kuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salıpazarı ilçesinde, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını sağlaması ve yerel zenginlikleri tanıtması amacıyla bir kadın kooperatifi kuruldu. İlk başkan Elif Yılmaz olurken, kooperatifin kurulumu toplantısında yerel yönetim ve dernek başkanları da katıldı.

Salıpazarı ilçesinde "Kadın Kooperatifi" kuruldu.

Salıpazarı Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Valilik Kooperatif Uzmanı Hatice Nazlı Saral'ın katılımıyla kooperatif kurucu yönetim kurulu belirlendi.

Toplantıda, yapılan oylama sonucunda, Elif Yılmaz kooperatif başkanı olarak seçildi. Kurucu yönetim kurulunda Elif Yılmaz, Tuğbanur Karaca ve Nurşen Arslan yer alırken, denetim kuruluna ise Hanife Deniz ve Selma Akbulut seçildi.

Toplantıya, Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği Müdürü Hatice Kurnaz, Üreten Toprak Analar Derneği Başkanı Ayşe Kazanç, Yönetim Kurulu Üyesi Şükriye İn, Salıpazarı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme Araştırma ve Tanıtım Derneği Başkanı Derya Özçelik, AK Parti Salıpazarı Kadın Kolları İlçe Başkanı Nurşen Arslan, Büyük Birlik Partisi Salıpazarı Kadın Kolları İlçe Başkanı Tülay Akgül ve üretici kadınlar katıldı.

Kurulan kooperatifin amacının, Salıpazarı'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel lezzetlerini tanıtarak bölge ekonomisine katkı sağlamak ve kadınların aile ekonomilerine destek olmalarını teşvik etmek olduğu belirtildi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, kadınların yerel ekonomide daha aktif bir rol almasını önemsediklerini belirterek, "Salıpazarı Belediyesi olarak kadınlarımızın emeklerinin değer bulmasını desteklemeye devam edeceğiz. Bu kooperatif, ilçemizin zenginliklerini tanıtmanın yanı sıra, kadınlarımızın ekonomik bağımsızlık kazanmasını sağlayacak önemli bir adım olacak." dedi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

 Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Kayyum gerginliği! Polise yumruk attı, ortalık bir anda savaş alanına döndü

 Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar

İşte görevden alınan 3 başkanla ilgili suçlamalar
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi

Ahmet Türk'ün koltuğuna oturur oturmaz ilk talimatı verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hilmi Şen öldü mü, neden öldü? Hilmi Şen'i kim öldürdü? Hilmi Şen kimdir? Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA: Cem Gölbaşı gözaltına mı alındı? Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı? Az önce deprem mi oldu? 4 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları! Bugün UEFA maçı var mı? Şirin Elmas Hanilçi olayı nedir? Şirin'i kim öldürdü? Masterchef 4 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te dün akşam kim gitti, eleme adayları kim? TÜİK EKİM AYI RAPORLARI! Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranı kaç oldu? 2024 aylık enflasyon oranı kaç oldu? KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA KASIM | Kira artış oranı yüzde kaç olacak? Kira zammı ne kadar? KASIM KİRA ARTIŞ ORANI 2024: Kira zammı ne kadar olacak? TEFE - TÜFE oranları ev/iş yeri kira zammı hesaplama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.